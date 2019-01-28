Uluslararası ültimatoma karşı gövde gösterisi yaptı!

Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun hileli seçim iddiasıyla kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi üzerine, iktidarına yönelik benzeri görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. Uluslararası destek alana Guaido, kendisine katılacak askerlere af teklif ediyor. İsrail ve Avustralya dün Guaido'yu destekleyen ülkelere katıldılar. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Venezuela muhalefet üyesi Carlos Alfredo Vecchio'yu ülkenin ABD'deki diplomatik temsilcisi olarak kabul ettiğini söyledi. Maduro'nun Savunma Bakanı Vladimir Padrino ile birlikte dün izlediği tatbikat, askeri birlikler tarafından Rus yapımı çeşitli mühimmatla zırhlı araç üssü Paramacy Fort'ta yapıldı. Maduro, gösterinin dünyaya ordunun desteğine sahip olduğunu ve Venezuela'nın silahlı kuvvetlerinin ülkeyi savunmaya hazır olduğunu gösterdiğini söyledi. Maduro, Guaido'nun Trump'ın John Bolton ve Elliott Abrams gibi sertlik yanlısı politik danışmanlarının yönlendirdiği bir darbeye katıldığını söyledi. Maduro, "Kimse zayıflara, korkaklara, hainlere saygı duymaz. Bu dünyada saygı ve cesarete saygı duyulur... Hiç kimse bu kutsal toprağa adım atmayı düşünmesin bile. Venezuela barış istiyor... Barışı sağlamak için hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

Ordu, 10-15 Şubat tarihleri arasında Maduro'nun "Venezuela tarihinin en önemlisi" olarak nitelendirdiği daha büyük tatbikatlar planlıyor. MADURO SEÇİM ÜLTİMATONU REDDETTİ Maduro, Avrupa ülkelerinin sekiz gün içinde ulusal seçim yapılması yolundaki ültimatomunu reddederek bu davranışı küstahça olarak nitelendirdi. Maduro CNN Türk ile dün yaptığı söyleşide muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini lider ilan ederek anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Maduro söz konusu ültimatomun geri çekilmesini istedi. Juan Guaido geçen hafta kendisini geçici devlet başkanı ilan ederken, ABD Başkanı Donald Trump, Guaido'yu resmi olarak tanımıştı. Diyaloga açık olduğunu söyleyen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin muhtemel olmadığını ancak imkansız da sayılmayacağını belirtti. ABD, Cumartesi günü tüm ülkeleri Venezuela konusunda "taraf seçmeye" ve Maduro hükümetiyle mali ilişkilerini kesmeye çağırdı. Beyaz Saray'ın ulusal güvenlik danışmanı Bolton dün yaptığı açıklamada, Venezuela'daki Amerikan diplomatları ya da Guaido'ya yönelik şiddet ve tehdide karşı uyardı ve bu tür bir adımın ABD'nin karşılık vermesini tetikleyeceğini belirtti.