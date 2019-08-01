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‘Uluslararası Üniversite Değerlendirme Sonuçları’ açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Uluslararası üniversite sıralamalarının dikkate alınan en önemli referanslarından biri olan, Fransa merkezli "Eduniversal Best Ranking Top 2019" değerlendirme sonuçları açıklandı.Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), özellikle sağlık yönetimi alanında Türkiye’deki en başarılı üniversiteler kategorisinde yer alan tek isim oldu.

‘Uluslararası Üniversite Değerlendirme Sonuçları’ açıklandı

Uluslararası üniversite sıralamalarının dikkate alınan en önemli referanslarından biri olan, Fransa merkezli "Eduniversal Best Ranking Top 2019" değerlendirme sonuçları açıklandı.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), özellikle sağlık yönetimi alanında Türkiye’deki en başarılı üniversiteler kategorisinde yer alan tek isim oldu. Dünya sıralamasında ise 95’inci sıraya yerleşti. Diğer yandan; Ortadoğu ve Orta Asya’daki ’Ekonomi Yüksek Eğitimi’ dalında da Türkiye’nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.

İlk 100’de 2 Türk üniversitesi
Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, sektörler ve işveren görüşleri, "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında dereceye girerek 100’lük sıralamada 79’uncu olan Ankara Üniversitesi’ni de geri de bırakarak 78’inci oldu.

“Otuz beşinci yılda büyük başarılar elde ettik”
Elde edilen uluslararası başarılı sonuçların ardından Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, bir yazılı açıklama yaptı. Akpınar, bu başarıda emeği ve katkısı bulunan akademik- idari kadro ile öğrencileri kutlayarak; "Bu sıralamanın çok önemli sonuçları vardır. Bizim açımızdan, maruz kaldığımız tüm yıpratma gayretlerine karşın, GAÜ’nün kararlılık ile sergilediği, kurumsal ve akademik niteliğindeki o geri dönüşü olmayacak ’ulusal ve uluslararası yaşam ve bilim üssü’ hedefinin, ne pahasına olursa olsun gerçekleştirileceğidir. Önce, 35. yılımızı güven ve başarı ile idrak edip, sonra ellinci yılımıza koşacağız. Bu ve benzer başarı örnekleri, bizim ilk günden beri özgün öykümüzdür” değerlendirmesini yaptı.

‘Uluslararası Üniversite Değerlendirme Sonuçları’ açıklandı

‘Uluslararası Üniversite Değerlendirme Sonuçları’ açıklandı

‘Uluslararası Üniversite Değerlendirme Sonuçları’ açıklandı

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