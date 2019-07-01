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Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:28 | Son Güncelleme

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri: - "Bizler, tek bir ümmetin çocukları olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Rabb'imizden niyazımız bu güzel ülkeyi ve tüm ümmetimizi muhafaza edip başarılar ihsan etmesidir"

"Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması" Yalova Üniversitesinde başladı.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen, 21 Temmuz tarihlerine kadar devam edecek etkinliğin açılış töreni, merkez yerleşkedeki 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 35 ülkeden 250 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Tören başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, burada yaptığı konuşmada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara "Üç hafta boyunca çok faydalı çalışmalar yapacak ve çok değerli kazanımlarla buradan ayrılacaksınız." ifadesini kullandı.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, etkinliğin Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada birlikte başarmak, birbirimizden öğrenmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldik. Bizler, tek bir ümmetin çocukları olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması'nın hayata geçirilmesinde emek verenler arasında başta TİYEMDER, Basiret Derneği, Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları, pek çok sivil toplum kuruluşu ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Rabb'imizden niyazımız bu güzel ülkeyi ve tüm ümmetimizi muhafaza edip başarılar ihsan etmesidir."

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan da buluşmaya vesile olmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Forum olarak gençlerin her türlü idealinin destekçisi olduklarını vurgulayan Ayhan, "Kaynaklarımız sınırlı olabilir ama ideallerimiz geniş. Bizler, 56 ülkedeki Müslüman gençleri ve ülkelerinde azınlık olan Müslüman kardeşlerimizi temsil ediyoruz. Bu nedenle olaylara daha geniş bir perspektifle yaklaşıyoruz. Buradaki programlar vesilesiyle çıkacağınız ufuk turunda, önemli fikir alışverişleri yapacaksınız. Unutmayın ki Türkiye mevzidir, cephedir. Burada her şeyin en zirvesini bulursunuz. Bu nedenle bizim davamıza çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Açılış töreni, canlı ilahi performansının ardından sona erdi.

Törende, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Derneği (TİYEMDER) Genel Başkanı Dr. Mustafa Yüce ve protokol üyeleri de hazır bulundu.

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