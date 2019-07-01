"Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması" Yalova Üniversitesinde başladı.

Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen, 21 Temmuz tarihlerine kadar devam edecek etkinliğin açılış töreni, merkez yerleşkedeki 15 Temmuz Konferans Salonu'nda 35 ülkeden 250 yabancı uyruklu öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Tören başlangıcında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, burada yaptığı konuşmada, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara "Üç hafta boyunca çok faydalı çalışmalar yapacak ve çok değerli kazanımlarla buradan ayrılacaksınız." ifadesini kullandı.

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri, etkinliğin Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada birlikte başarmak, birbirimizden öğrenmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldik. Bizler, tek bir ümmetin çocukları olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bu kapsamda Uluslararası Üniversite Gençliği Bilim ve Kültür Buluşması'nın hayata geçirilmesinde emek verenler arasında başta TİYEMDER, Basiret Derneği, Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları, pek çok sivil toplum kuruluşu ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Rabb'imizden niyazımız bu güzel ülkeyi ve tüm ümmetimizi muhafaza edip başarılar ihsan etmesidir."