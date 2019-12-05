HABER

Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Yüksek öğretim coğrafyamızda birlikte yaşama kültürü ve batı toplumlarındaki akademik seviyeye ulaşmamız için atar damarlarımız kadar yaşamsal önem arz etmektedir’’ dedi.IUC’nin yapılan 4.

Uluslararası Üniversiteler Konseyinin yeni Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, "Yüksek öğretim coğrafyamızda birlikte yaşama kültürü ve batı toplumlarındaki akademik seviyeye ulaşmamız için atar damarlarımız kadar yaşamsal önem arz etmektedir’’ dedi.
IUC’nin yapılan 4. Olağan Genel Kurulunda seçilen Danışma Kurulu, Kurucu Başkan Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Ankara genel merkezde yapılan toplantıda konuşan Azizoğlu, "Yüksek öğretim coğrafyamızda birlikte yaşama kültürü ve batı toplumlarındaki akademik seviyeye ulaşmamız için atar damarlarımız kadar yaşamsal önem arz etmektedir. Akademik Kurul, Irak Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kawa Şirvan başkanlığında 12 Aralık 2019 tarihinde Irak’ta toplanacaktır. Bugün yapılan Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖK Üyesi Prof. Dr. Mahmut Doğu, Genel Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Baş Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik, Danışma Kurulu Başkanı KKTC Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Turgay Avcı ve danışma kurulu üyeleri, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti Milletvekili Ejder Açıkkapı, Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Koçer, Irak Al-Kitab Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Nur Bayatlı, Sudan Khartom Üniversitesi Dekanı Abdulkarim Hasan ve Fırat Üniversitesinden Prof. Dr. Zülküf Demirtaş katıldı.

Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut
Engelli hakları konuşulduEngelli hakları konuşuldu
İş yerinde havai fişek ve patlayıcı ele geçirildiİş yerinde havai fişek ve patlayıcı ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Olçok ailesinden flaş açıklama: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.