Uluslararası Uydu ve Uzay Teknolojileri Konferansı başladı

Fas'ta düzenlenen Uluslararası Uydu ve Uzay Teknolojileri Konferansı, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve ABD'den uzmanların katılımıyla başkent Rabat'ta başladı.

İngiliz KSF Space Kurumu ile 5. Muhammed Üniversitesi Bilgi Analizi Yüksek Okulu'nun iş birliğinde düzenlenen konferansta, uydu endüstrisindeki son uygulamalar ele alınacak.

Fasta'ki konferansa, 12 ülke, onlarca uzmanın yanı sıra uydu ve uzay teknolojisi şirketleri katıldı.

KSF Space Genel Müdürü Muhammed Kayyali, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu konferansın, dünyadaki büyük üreticileri bir araya getiren hem akademik hem de endüstriyel bir faaliyet olduğunu belirtti.

Kayyali, şöyle devam etti:

"Bu Ortadoğu ve Afrika'da düzenlenen benzersiz bir konferans. Uydu üretimi yapanların, bu alandaki tecrübelerini paylaşmak için ABD, Avrupa ve Türkiye'de önlerini açmayı hedefliyor."

Kayyali, iki gün devam edecek konferans bünyesinde çeşitli alanlarda atölye çalışmaları yapılacağını da sözlerine ekledi.

İlki Mayıs 2017'de Rabat'ta düzenlenen konferansın üçüncü dönem toplantısına, 2019 yılında Ürdün'ün ev sahipliği yapması planlanıyor.

