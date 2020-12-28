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Uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

28.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Happy Monday’s ve Black Grape isimli müzik gruplarının bir dönem turne müdürlüğü ve organizasyon işlerini yürüten uyuşturucu çetesinin İngiliz üyesi Anthony Murray’ın, İstanbul’da yakalanmadan kısa süre önce kaçış hazırlığı yaptığı o anların görüntüleri ortaya çıktı.

Happy Monday’s ve Black Grape isimli müzik gruplarının bir dönem turne müdürlüğü ve organizasyon işlerini yürüten uyuşturucu çetesinin İngiliz üyesi Anthony Murray’ın, İstanbul’da yakalanmadan kısa süre önce kaçış hazırlığı yaptığı o anların görüntüleri ortaya çıktı. Sirkeci’de kaldığı otelde operasyonu fark eden ve kaçmaya çalışan Murray’in oldukça telaşlı olduğu görülüyor.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Ekim ayı başında uluslararası bir uyuşturucu karteli tarafından Kolombiya’dan gönderilen yük gemisindeki konteynerlerle gübreye emdirilmiş 258 kilo kokain ele geçirilmiş, İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı birimlerce düzenlenen operasyonda söz konusu kartelin 15 üyesi yakalanmıştı. Polisiye soruşturmada o tarihte gözaltına alınanlar arasında İngiltere’nin tanınmış müzik grupları arasında yer alan Happy Monday’s ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü Anthony Murray de bulunuyordu. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Çuvallardaki gübreye emdirilerek 6 konteyner içinde gemi ile Ambarlı Limanı’na getirilen kokainlerin gübreden ayrıştırma işlemini yürütecek kartelin İngiliz üyesinin otelden kaçış hazırlığı yaptığı görüntülerde, Sirkeci’de kaldığı otelden cep telefonunu kapatarak kaçmaya çalışan Anthony Murray’in oldukça telaşlı olduğu görülüyor.
Oteldeki görüntüleri ortaya çıktı
Narkotik Polisi tarafın gemiden indirilen konteynerlerle düzenlenen operasyonu fark eden Murray’in, yakalanacağını anladığı, kaçış için plan yaptığı ve otel lobisine inerek ‘check-out’ işlemleri yaptırdığı görülüyor. Elde edilen görüntülerde oldukça tedirgin ve telaşlı olduğu gözlenen uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesi, son işlemini de yaptırarak otelden çıkıyor. Happy Monday’s ve Black Grape isimli müzik gruplarının bir dönem turne müdürlüğü ve organizasyon işlerini yürüten uyuşturucu çetesinin İngiliz üyesi Anthony Murray, otel çıkışında taksiye bindiği sırada narkotik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Polisiye operasyonlarda gübrelere emdirilmiş 258 kilo kokain yakalanmıştı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da buluşmaya hazırlanan uyuşturucu kartelinin tüm üyelerini teknik ve fiziki takibe almış, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri de uyuşturucu yüklü konteynerlerin peşine düşmüştü. Düzenlenen uluslararası operasyonda 258 kilo kokain ele geçirilirken, kartelin 15 üyesi yakalanmıştı.

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