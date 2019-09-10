Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik dava

İZMİR (AA) - Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton toz esrarın ele geçirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Murat Özdemir, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, "Herkes yalan söylüyor. Hepsi bu işin uyuşturucu işi olduğunu biliyordu. 23 sayfalık yazılı savunmamı vermek istiyorum." diye konuştu.

Sanık Mustafa Aysin doğruları söylediğine şerefi üzerine yemin ettiğini ifade ederek, "Uyuşturucudan, okyanusta aldığımızda haberim oldu. O zaman da yapacak bir şeyim yoktu. Ben gemi personeliyim. Uyuşturucu bizim tekneye yüklenince haberim oldu." şeklinde konuştu.

Gemide kaptana yardımcı olduğunu anlatan sanık Resul Kırlak ise uyuşturucudan haberi olmadığını, yakalandıkları zaman anladığını ileri sürdü.

Kırlak, "Yakalandığımız gece 22 mil civarında 1 geminin bize geldiğini anladım. Işıkları kuvvetliydi. Normal yük gemisine benzemiyordu. Askeri gemi olduğunu anladım. Kaçabilirdim. Acil durum verebilirdim. Yüklenen maddenin uyuşturucu olduğunu bilseydim gemiyi hareket ettirebilirdim. Batırabilirdim. Uyuşturucuyu bilmiyordum." ifadesini kullandı.