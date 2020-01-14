Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik davaya devam edildi

İZMİR (AA) - Uluslararası sularda yapılan "Birlik Operasyonu"nda yaklaşık 5 ton esrarın ele geçirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İzmir Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 10 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, heyette ani değişiklik olduğu için karar verilmeyeceğini belirterek, sanık avukatları da tahliye taleplerine ilişkin savunma yapmak istediklerini kaydetti.

Tutuklu sanık Hüseyin Çiçek'in avukatı, müvekkilinin konumunun diğer sanıklardan farklı olduğunu savunarak, "Müvekkille ilgili en fazla söylenecek şey 'haberin varmış, neden söylemedin'. Bunun da cezası düşüktür. Ancak müvekkil uzun zamandır tutukludur. Tahliye talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Murat Özdemir'in avukatı ise müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini, ailesinin zor durumda olduğunu ve tahliye talebinde bulunduklarını söyledi.

Diğer tutuklu sanık İrfan Yüncüler'in avukatı da soruşturma aşamasındaki delillerin hukuka aykırı elde edildiğini ve usüle uygun arama yapılmadığını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.