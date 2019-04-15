Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyon

İZMİR (AA) - Uluslararası uyuşturucu şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 1'i kadın 5 şüpheli İzmir'e getirildi.

Akdeniz'in uluslararası sularında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Birlik Operasyonu" kapsamında uluslararası uyuşturucu şebekesinin gözaltına alınan yöneticileri İstanbul'dan İzmir'e getirildi.

İçişleri Bakanlığına ait uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na inen 1'i kadın 5 şüpheli, aprona yanaşan emniyet araçlarına bindirildi.

Şüpheliler daha sonra işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

- Uluslararası sularda operasyon

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen örgüt mensuplarının 5 Şubat'ta Türk bayraklı "Pervin Oğulları" isimli tekneyle İzmir'den Moritanya, Fas ve Cezayir kıyılarına gittikleri ve yurt dışında kurdukları irtibatlar neticesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde temin ettikleri bilgisi alınmış, örgüt mensuplarının temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, uluslararası sularda balıkçı teknesine aktararak Türkiye karasularına sokmaya çalışacakları tespit edilmişti.