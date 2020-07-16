Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi için yürüyüş vakti!

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'li astronotlar Chris Cassidy ve SpaceX roketi ile birlikte ISS'e giden Bob Behnken, eski teknolojiye sahip 5 nikel-hidrojen bataryayı çıkararak yerine yeni teknoloji 3 lityum-iyon batarya yerleştirmek üzere istasyon dışına çıktı.

Bu, astronotların bu yıl batarya değişimi için yaptıkları üçüncü uzay yürüyüşü oluyor.

DÖRDÜNCÜSÜ 21 TEMMUZ'DA

İki astronotun, istasyona 3 yeni batarya daha ekleyip batarya değişimini tamamlamak için 21 Temmuz'da dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkması planlanıyor.

ISS'de görevli astronotlar, istasyonun temel güç kaynağı olan 48 adet nikel-hidrojen bataryayı 24 adet lityum-iyon bataryayla değiştirmek üzere 2017'den bu yana uzay yürüyüşleri yapıyor. Bu yürüyüşlerde daha önce 6'lı 3 grup halinde toplam 18 batarya 2017, 2018 ve 2019 yıllarında istasyona yerleştirilmişti. 2020'de de 6 yeni bataryanın yerleştirilmesi hedefleniyordu.

Cep telefonları ve elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon bataryaların istasyonun görev süresinin sonuna kadar yeterli güç kaynağını sağlayacağı tahmin ediliyor.