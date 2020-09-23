Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hareketli anlar! Çarpmamak için manevra yapmak zorunda kaldılar

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, ISS yer kontrolörleri, yaklaşan cisme çarpmamak için Zvezda hizmet modülüne demirlemiş Rus Progress kargo mekiğinin motorunu ateşleyerek istasyonu yaklaşık 1300 metre yukarı hareket ettirdi.

İSTASYONU TERK ETME ÖNLEMİ ALDILAR

Bu sırada istasyonda görevli Rus kozmonotlar Anatoli Ivanişin ve Ivan Vagner ile Amerikalı astronot Chris Cassidy, çarpma olasılığına karşı istasyonu terk etmek üzere Soyuz personel mekiğinin demirlediği noktanın yakınında bekledi.

Ivanişin, Vagner ve Cassidy, tehlikenin geçmesinin ardından görev yerlerine döndü.

İstasyonun bulunduğu yörüngede nesneler Dünya çevresinde saatte 28,2 kilometre hızla hareket ediyor. Bu hızda küçük bir metal parçasının dahi istasyona zarar verme ihtimali bulunuyor.

"Uzay çöpü" olarak adlandırılan parçalanmış uydulardan artakalan parçalar, yörüngedeki uzay faaliyetleri için ciddi risk oluşturuyor. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) tahminlerine göre, Dünya yörüngesinde çapı 10 santimetreden geniş 129 milyon uydu parçası bulunuyor.