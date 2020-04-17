Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Koronavirüs şüphesi!

Koronavirüsün ulaşamadığı neredeyse hiç bir ülke kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi yani küresel bir salgın olarak tanımlanan koronavirüs salgınının bulaşamayacağı tek bir yer mevcuttu; O da Uluslararası Uzay İstasyonu'ydu. Dünya'dan 400 km uzaklıkta olan Uluslararası İstasyonu'na (ISS) koronavirüsün bulaşma ihtimali yapılan kontrollerden dolayı neredeyse sıfırdı. Fakat Kazakistan'da yaşanan bir olay bu durumun değişmesine, uzayda da alarma geçilmesine neden oldu.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU ASTRONOTLARINDA KORONAVİRÜS ALARMI

9 Nisan günü Kazakistan'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir uzay aracı fırlatıldı. Bu uzay aracı ISS'e astronot taşıdı. Astronotlar fırlatmadan önce Rus yetkili Evgeniy Mikrin ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Astronotlar bu görüşmede sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı ve Mikrin ile yan yana poz verdiler. Bu yaptıkları yüzünden eleştiri yağmuruna tutulsalar da onlara göre buraya kadar her şey normaldi. Ancak geçtiğimiz günlerde astronotlar ile yakın temasta bulunan Evgeniy Mikrin'in koronavirüs testi pozitif çıkınca, her şey bir anda tersine döndü. Bu durum astronotların koronavirüs taşıdığı ihtimalini kuvvetlendirdi.