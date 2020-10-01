HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının kaynağı bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının kaynağı bulundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, boyutları gittikçe büyüyen hava sızıntısının istasyondaki Rus modülünden kaynaklandığını tespit etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava sızıntısının kaynağı bulundu

Uzay İstasyonu'nda gittikçe büyüyen hava sızıntısına ilişkin geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmaların nedenine dair beklenen açıklama geldi. Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan (ISS) astronotlar, hava sızıntısının neden kaynaklandığını keşfetmeyi başardı.

"SIZINTI RUS BÖLÜMÜNDEKİ BİR MODÜLDEN"

ISS’in Müdür Yardımcısı Kenny Todd, sızıntının ilk olarak bir yıldan daha uzun bir süre önce tespit edildiğini ancak son birkaç ayda arttığını aktardı. Todd salı günü yaptığı açıklamada, sızıntı için özel olarak hazırlanan yeni bir test yardımıyla sızıntının Rus bölümündeki bir modülde olduğunu bulduklarını belirtti. Rus uzay ajansı Roscosmos, sızıntının hizmet modüllerinden birinden geldiğini doğrulayarak "Sızıntı mürettebatın yaşamı ve sağlığı için tehlike oluşturmuyor” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Yeni güncellemenin herkese açık sürümü çıktı! İşte yükleme yoluYeni güncellemenin herkese açık sürümü çıktı! İşte yükleme yolu
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
Çatışmalarda son durum! Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın kayıplarını açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 14.2 Beta 2 Public Beta yayınlandı!
Yeni güncellemenin herkese açık sürümü çıktı! İşte yükleme yolu
Formula 1 Pilotları Ne Kadar Kazanıyor?
F1 yarış pilotlarının aldıkları ücretler
Google Pixel 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Dev firma en yeni telefonunu görücüye çıkarttı!
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Bundan sonra neler değişecek?
Sosyal medyada yeni dönem başlıyor! Neler değişecek?
Yeni emojiler geldi! iOS 14.2 yeni emojilerle yayınlandı
Yeni emojiler geldi!
Google Pixel 5, ''Made by Google'' öncesi kameralara yakalandı!
Tanıtımına saatler kaldı! Dev firmanın telefonu böyle yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.