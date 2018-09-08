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Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kim deldi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) geçtiğimiz hafta bir hava sızıntısı ile gündeme gelmişti. Sızıntının sebebi bulundu deliller bir sabotaj girişimini işaret ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nu kim deldi?

1998 yılından bu yana dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu oldukça dikkat çekici bir iddia ile gündemde. Geçtiğimiz hafta istasyonda bir hava kaçağı tespit edilmiş ancak sebebi bulunamamıştı. Araştırmalar sonuç verdi ve söz konusu sızıntıya sebep olan delik tespit edildi. Ancak bu bambaşka soru işaretlerine sebep oldu.

Aşağıda söz konusu sızıntıya sebep olan deliği siz de görebilirsiniz. Sıradan bir delik gibi duruyor ancak biraz dikkatli bakınca matkap gibi bir el aleti ile yapılmış kadar düzgün olması son derece şüphe çekici. Çünkü sızıntıya sebep olan şeyin mikro ölçekteki bir meteor veya uzay çöpünden kaynaklanması bekleniyordu. Uzmanların yorumuna göre bu delik kesinlikle birisi tarafından açılmış.

iss-matkap-deligi

Bu açıklama Rus Uzay Ajansı Roscosmos tarafından yapıldı.Kesin olan bilgi bu deliğin bilinçli şekilde açılmış olduğu yönünde. Ancak sabotaj girişiminden önce düşünülmesi gereken bir ihtimal daha var. Söz konusu deliğin daha önce bir tadilat işlemi için açılıp ardından kapatıldığı ancak zaman içerisinde deliği kapatan yamanın yerinden çıkmış olma ihtimali üzerinde de duruluyor.
Delik, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bağlanan Rus aracı Soyuz MS-09’da yer alıyor. Eğer sabotaj olduğu kesinleşirse şüpheler NASA astronotlarına yönelecek. Yapılan basın toplantısında bu konunun araştırılmasının artık bir “onur meselesi” olduğu söylendi. Ancak araştırmaların sürdüğünü tekrar belirtelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gerçekten bir sabotaj girişimi olabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonu ISS

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