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Uluslararası Uzay İstasyonu, Van Gölü hatasını düzeltti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

SOSYAL medya hesabında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), tepkiler üzerine bu hatayı düzeltti.

Uluslararası Uzay İstasyonu, Van Gölü hatasını düzeltti

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - SOSYAL medya hesabında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), tepkiler üzerine bu hatayı düzeltti.
Instagram hesabında 1 Şubat 2015 tarihinde bir NASA astronotu tarafından Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafını 'Himalayalar'da karla kaplı bir göl' diye paylaşan ISS, Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan'ın örgütlediği Türk sosyal medya kullanıcılarının tepkisinin ardından bu hatayı aradan geçen 3,5 yılın ardından düzeltti. Van Gölü'nün fotoğrafına 'Bu başlık düzeltilmiştir' ifadesi ekleyen ISS, hatayı bildiren sosyal medya kullanıcılarına da teşekkür etti. Konuya ilişkin konuşan Dernek Başkanı Özkan, uzay bilimleriyle ilgili araştırmalar yaptığını belirterek, Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren kurumların çalışmalarında yer almak istediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Uluslararası Uzay İstasyonu, Van Gölü hatasını düzelttiUluslararası Uzay İstasyonu, Van Gölü hatasını düzelttiUluslararası Uzay İstasyonu, Van Gölü hatasını düzeltti

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