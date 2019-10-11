Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yeni bir uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, ABD'li astronotlar Andrew Morgan ve Christina Koch, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere yeni bir uzay yürüyüşü başlattı.

Uzay yürüyüşünde istasyondaki 12 eski nikel-hidrojen bataryanın 6 yeni lityum-iyon bataryayla değiştirilmesi planlanıyor.

Astronotlar en son 6 Ekim'de yapılan yürüyüşte 3 eski nikel-hidrojen batarya yerine 2 lityum-iyon bataryayı yerleştirmişti.

NASA, 2020 yılının sonuna kadar istasyondaki toplam 48 bataryanın 24 lityum-iyon modelle değiştirilmesinin tamamlanmasını hedefliyor.

Daha önce 6'lı 2 set halinde toplam 12 batarya 2017 ve 2018 yıllarında yerleştirilmişti.

Gelecek yıl da son 6'lı set bataryanın istasyona monte edilmesi planlanıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

