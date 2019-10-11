HABER

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda batarya değişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

ABD'li astronotlar Andrew Morgan ve Christina Koch, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere yeni bir uzay yürüyüşü başlattı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonda batarya değişimi için yeni bir uzay yürüyüşüne çıktı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, ABD'li astronotlar Andrew Morgan ve Christina Koch, istasyondaki eski teknoloji bataryaları daha güçlü lityum-iyon bataryalarla değiştirmek üzere yeni bir uzay yürüyüşü başlattı.

Uzay yürüyüşünde istasyondaki 12 eski nikel-hidrojen bataryanın 6 yeni lityum-iyon bataryayla değiştirilmesi planlanıyor.

Astronotlar en son 6 Ekim'de yapılan yürüyüşte 3 eski nikel-hidrojen batarya yerine 2 lityum-iyon bataryayı yerleştirmişti.

NASA, 2020 yılının sonuna kadar istasyondaki toplam 48 bataryanın 24 lityum-iyon modelle değiştirilmesinin tamamlanmasını hedefliyor.

Daha önce 6'lı 2 set halinde toplam 12 batarya 2017 ve 2018 yıllarında yerleştirilmişti.

Gelecek yıl da son 6'lı set bataryanın istasyona monte edilmesi planlanıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Rusya Federal Uzay Ajansı (Rocosmos), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) ortak projesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) astronot ve kozmonotlardan oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

İstasyonda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...Aman dikkat! Aldığınız etin üzerinde ıslaklık varsa...
İstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattıİstanbul Barosu paylaştığı görüntüler gündem olan avukat hakkında soruşturma başlattı
7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) uzay yürüyüşü

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehit sayısı yükseldi

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Harekat mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.