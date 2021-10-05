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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda İlk Film Çekimi

05.10.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir film sahnelerinin çekimi için Rus bir aktris ve yönetmen bugün istasyona doğru yola çıktılar. Bu istasyonda çekilecek ilk sinema filmi olacak

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bir film sahnelerinin çekimi için Rus bir aktris ve yönetmen bugün istasyona doğru yola çıktılar. Bu uzayda çekilecek ilk film olacak.

Rus oyuncu Yulia Peresild ve yönetmen Klim Shipenko, beraberlerinde Rus kozmonot Anton Shkaplerov’la birlikte bugün Kazakistan’daki Baykonur üssünden Uluslararası Uzay İstasyonu’na doğru yola çıktılar.

Peresild ve Shipenko, istasyonda 12 gün süreyle kalacak ve “Challenge” isimli filmin çekimlerini gerçekleştirecekler. 12 gün sonra ikili istasyonda görevli bir başka Rus kozmonotla birlikte dünyaya dönecekler.

Film istasyonunu Rusya’ya ait modülünde çekilecek. Bazı bilimadamları çekimlerin istasyondaki Rus kozmonotların çalışmalarını aksatacağı nedeniyle projeye karşı olduklarını belirtti. Rusya’nın yeni modülü Nauka, Temmuz ayında istasyona kenetlendi ancak daha tam olarak faal duruma geçmediği ifade ediliyor.

Ekibin fırlatmanın ardından 3 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşacakları açıklandı.

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