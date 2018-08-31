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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan oksijen kaçağına müdahale

31.08.2018 06:06 | Son Güncelleme

Astronotlar uykudayken bir Rus uzay kapsülünde oluşan 2 milimetrelik delik, uzaya oksijen sızmasına neden oldu. Bir astronot ilk müdahaleyi deliği parmağıyla tıkayarak yaptı, ardından selo bantla burayı kapayarak Dünya'daki mühendislere zaman kazandırdı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan oksijen kaçağına müdahale

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) bir grup astronot, 2 milimetrelik bir yırtıktan kaynaklanan oksijen kaçağıyla mücadele etti.

Sızıntının istasyonda bulunan bir Rus uzay kapsülünde oluşan delikten kaynaklandığı keşfedildi. Bir astronot, oksijenin uzaya sızmasını engellemek için önce deliği parmağıyla kapadı, sonra bant ve dolgu malzemesi kullanarak burayı tıkadı. Dünya'daki mühendisler şimdi soruna daimi bir çözüm arıyor.

ABD ve Rusya'daki görev kontrol merkezlerinden yetkililer, astronotların tehlikede olmadığını açıkladı.

Rus medyasına göre, deliğin bir göktaşçığının (mikrometeoritin) istasyona çarpması sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Parmağıyla tıkadı, bant yapıştırdı

Dünya'daki görev kontrol merkezlerini uyaran, istasyondaki hava basıncı sensörleriydi.

Ruslara ait bir uzay kapsülündeki astronotlar o sırada uykudaydı ve ancak Çarşamba günü işe koyulmak için uyandıklarında sızıntıdan haberdar oldular.

Kontrol merkezinin talimatı üzerine ekip hava kaçağının kaynağını araştırmaya başladı.

Alman astronot Alexander Gerst bu sırada deliği parmağını gezdirerek keşfetti. Gerst, parmağıyla deliği kapadı, ardından bant ve dolgu malzemesi kullanarak ilk müdahaleyi yaptı.

Sızıntının oluştuğu Rus uzay kapsülü Haziran ayında Dünya'nın 400 km ötesindeki bir laboratuvara 3 yeni mürettebatı taşımak için kullanılmıştı.

Alman astronot Alexander Gerst, onlardan biriydi.

Dünya'daki ISS yetkilileri, mühendislerin sorunu tamamen çözmek için çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

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