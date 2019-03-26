Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Balkan Üniversitesi arasında işbirliği

Avrupa’nın Türkçe eğitim veren sayılı üniversitelerinden olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi çalışmalarını çok yönlü ve eş zamanlı sürdürerek akademik işbirliklerini geliştirip güçlendirmek amacıyla, değişik saygın üniversiteler ile akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem, üniversiteler adına akademik işbirliği anlaşması imzaladılar.

Sorunlar çözüme kavuşuyor

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfının eğitimden geçtiğini yakından bilen Üniversite, genelde Balkanlar, yerelde ise Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yer alan yükseköğrenimde eğitim sorununu çözüme kavuşturuyor. Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanarak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettiriyor. Beş fakülteden oluşan Üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim, Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının ve Yerel Yönetimler Yasası hükümleri gereğince, ülkenin resmi dillerinde gerçekleşiyor. Vizyon, ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumluyor.

Önemli bir adım

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, üniversitelerinin eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen bir yükseköğretim kurumu olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: Eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp, ülkemizin nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisinde öğrencilerimize, topluma önderlik etmeye çalışıyoruz. Medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamak en önemli misyonumuzdur. Bu işbirliği bu yolda atılmış en önemli adımdır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin 20’den fazla üniversite ile akademik işbirliği bulunuyor.



