HABER

Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Balkan Üniversitesi arasında işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Avrupa’nın Türkçe eğitim veren sayılı üniversitelerinden olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.Uluslararası Vizyon Üniversitesi çalışmalarını çok yönlü ve eş zamanlı sürdürerek akademik işbirliklerini geliştirip güçlendirmek amacıyla, değişik saygın üniversiteler ile akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Balkan Üniversitesi arasında işbirliği

Avrupa’nın Türkçe eğitim veren sayılı üniversitelerinden olan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi çalışmalarını çok yönlü ve eş zamanlı sürdürerek akademik işbirliklerini geliştirip güçlendirmek amacıyla, değişik saygın üniversiteler ile akademik işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Rektör Prof. Dr. Fadıl Hoca ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Dursun Erdem, üniversiteler adına akademik işbirliği anlaşması imzaladılar.
Sorunlar çözüme kavuşuyor
Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfının eğitimden geçtiğini yakından bilen Üniversite, genelde Balkanlar, yerelde ise Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yer alan yükseköğrenimde eğitim sorununu çözüme kavuşturuyor. Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanarak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettiriyor. Beş fakülteden oluşan Üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim, Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının ve Yerel Yönetimler Yasası hükümleri gereğince, ülkenin resmi dillerinde gerçekleşiyor. Vizyon, ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumluyor.
Önemli bir adım
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca, üniversitelerinin eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen ve toplum yararı ve paydaş memnuniyetini ilke edinen bir yükseköğretim kurumu olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: Eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp, ülkemizin nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisinde öğrencilerimize, topluma önderlik etmeye çalışıyoruz. Medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamak en önemli misyonumuzdur. Bu işbirliği bu yolda atılmış en önemli adımdır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin 20’den fazla üniversite ile akademik işbirliği bulunuyor.

Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Balkan Üniversitesi arasında işbirliği

Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Balkan Üniversitesi arasında işbirliği

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Sivas’ta uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklamaSivas’ta uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama
İndirim kampanyasının tanıtımı için sokaklarda deve gezdirdiİndirim kampanyasının tanıtımı için sokaklarda deve gezdirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.