İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından, Bahçelievler Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Yahya Kemal Sempozyumu" başladı. Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "60 Yıl Sonra Yahya Kemal" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum kapsamında 30'a yakın bildiri sunulacak. Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, kökü mazide olan bir toplumun gençlerini yetiştirmek adına bu sempozyumu düzenlediklerini söyledi. Develioğlu, Beyatlı'yı eserleriyle birlikte iyi anlamak gerektiğine işaret ederek, ünlü şairin 1884 yılında Üsküp'de doğduğunu hatırlattı. Beyatlı'nın 1902 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleştiğini aktaran Develioğlu, 1903'de de Fransa'ya babasından izin almadan gittiğini belirterek, "Henüz 19 yaşındayken Paris'e gidiyor. Bir süre sosyalizmin etkisi altında kalıyor. Kendini oradan da soyutladıktan sonra 1912 yılında İstanbul'a geri dönüyor. Tabii 13 yaşından beri de şiir yazan bir insan. Gelir gelmez de edebiyat ve fikir alemi ondan etkilenerek, bir fenomen haline geliyor." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın bir İstanbul şairi olduğuna da dikkati çeken Develioğlu, şöyle devam etti: "İstanbul'a geldikten sonra gazetelerde yazılar yazıyor. O dönemin Ziya Gökalp gibi önemli fikir adamlarıyla tanışıyor. Atışmaları falan da oluyor Gökalp'le. Daha sonra 1. Dünya Savaşı başlıyor ve milli mücadele çalışmaları içinde bulunuyor. Atatürk'ü tanımadan onu seviyor. Atatürk'le de 1922 yılında Bursa'da tanışıyor ve onunla Ankara'ya," sonra Lozan'a gidiyor. Büyükelçilik görevi, milletvekilliği yapıyor. 1 Kasım 1958'de de Cerrahpaşa'da vefat ediyor." - "Bir millet tasavvuru oluşturan bir düşünürdür Yahya Kemal" TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan da Yahya Kemal Beyatlı ile Nurettin Topçu'nun ortak yanlarına değinerek, "İki farklı fikir damarından geliyorlar gibi görünseler de Yahya Kemal ve Nurettin Topçu, Anadolu tarihinde, Malazgirt'in başlangıç olarak alınması gibi konularda aynı görüşleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla fikir zeminlerinde böyle bir müştereklik de var." diye konuştu. Beyatlı'nın şair olmasının yanında aynı zamanda bir fikir adamı olduğunun altını çizen Doğan, şunları kaydetti: