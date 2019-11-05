Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Kurucu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, "Yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan tasarımla söndürülür." dedi.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Levent'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği tarafından 4-5 Aralık'ta TUYAK 2019 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu'nun gerçekleştirileceğini söyledi. Kılıç, sempozyumda yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeler ile yeni tasarım esaslarının ele alınacağını anlattı.

Türkiye'de yılda yaklaşık 400 büyük fabrika yangınının kayıtlara geçtiğini dile getiren Kılıç, bu yangınların 160'ının İstanbul'da gerçekleştiğini belirtti. Kılıç, fabrika yangınlarında, yılda yaklaşık 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Deprem sonrası meydana gelebilecek yangınların etkisinin en az deprem kadar yıkıcı olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti: