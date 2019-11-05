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Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4-5 Aralık'ta yapılacak sempozyumda yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeler ile yeni tasarım esasları ele alınacak - TÜYAK Kurucu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç: - "Yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan tasarımla söndürülür"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Kurucu Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, "Yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan tasarımla söndürülür." dedi.

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Levent'te bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Yangından Korunma Derneği tarafından 4-5 Aralık'ta TUYAK 2019 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu'nun gerçekleştirileceğini söyledi. Kılıç, sempozyumda yangına, sabotaja, depreme, iş kazalarına, çevre risklerine karşı koruma ve önleme sistemlerindeki gelişmeler ile yeni tasarım esaslarının ele alınacağını anlattı.

Türkiye'de yılda yaklaşık 400 büyük fabrika yangınının kayıtlara geçtiğini dile getiren Kılıç, bu yangınların 160'ının İstanbul'da gerçekleştiğini belirtti. Kılıç, fabrika yangınlarında, yılda yaklaşık 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Deprem sonrası meydana gelebilecek yangınların etkisinin en az deprem kadar yıkıcı olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Özellikle gelişmiş ülkelerde meydana gelen depremlerde zararın büyük olmasının temel nedeni deprem sonrası ortaya çıkan yangınlar. Deprem sırasında sızan gazlar nedeniyle yaşanan patlamalar, depo ve boru hatlarındaki kırılmalar, doğal gaz tesisatları, ocak, mum, şömine gibi açık alevler, elektrik tesisatındaki kısa devre ve su ısıtıcısı gibi cihazların devrilmesi gibi pek çok etmen, yangına neden olarak depremin zarar vermediği binaları bir anda yok edecek güce sahip. Deprem sonrasında yangınlar daha çok sanayi tesislerinde, rafinerilerde, ticari binalarda ve ahşap yapılarda meydana geliyor. Ülkemizdeki büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98'i birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Sanayinin yüzde 60'ı da Marmara bölgesinde yer alıyor. Özellikle İstanbul gibi metropollerde depremin yaratacağı kaosun yanı sıra, deprem sonrası yaşanacak fabrika yangınlarının yaratacağı yıkım büyük olur."

Kılıç, deprem sonrasında, yolların bozulmasının, su borularının kırılmasının yangına ulaşımı engellediğini ve söndürülmesini zorlaştırdığını söyledi.

Abdurrahman Kılıç, yangının çıkışından ziyade, neden genişlediği üzerinde durmak gerektiğini vurgulayarak, "İnsan olan her yerde hata, dikkatsizlik olabilir ve yangın çıkabilir. Önemli olan yangının çıktığı yerde kalmasını sağlamak. Bunun için de otomatik söndürme sistemleri, otomatik algılama sistemleri, duman tahliye sistemlerinin olması gerekiyor. Fabrika yangınlarının çoğunluğu gece meydana geliyor. Bunun nedeni geceleri kimse olmadığı için fabrikada küçücük bir kıvılcımın yavaş yavaş büyümesi ancak belli bir noktaya geldikten sonra fark edilmesi. Yangının erken haber alınması ve söndürülmesi için günümüz teknolojisinin kullanılması, insanların olmadığı zamanlarda oluşan yangınların haber alınması ve söndürülmesi için söndürme algılama sistemlerinin mutlaka yapılması şart. Her zaman söylediğimiz gibi yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan tasarımla söndürülür." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç yangın

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