Uluslararası yayıncılık sektörünün nabzı İstanbul'da atacak

RTÜK üyesi ve IBRAF Genel Sekreteri Hamit Ersoy, burada yaptığı açıklamada, RTÜK'ün öncülüğünde kurulan BRAF ve IBRAF'ın yürüttüğü başarılı çalışmalara işaret ederek, her yıl yaptığı düzenli genel kurul toplantılarında sektörle ilgili önemli bulunan konulardan birinin ele alındığını anlattı.

Böylelikle uluslararası yayıncılık sektöründe tüm paydaşların uzlaşacağı düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesi noktasında sektörün tüm paydaşları tecrübe aktarımında bulunma imkanını yakalayacak.

RTÜK'te düzenlenen törenle imzalanan, görsel-işitsel medya sektöründe uluslararası faaliyetler, teknoloji geliştirme, bilişim ve eğitim alanlarında iş birliğini öngören protokol kapsamında, 1-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 4. Küresel Uydu ve Avrasya Yayıncılık Fuarı (Global SatShow&Broadcast Eurasia) etkinliğinde Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (BRAF) ve IBRAF Daimi Sekreteryaları ilk defa "Düzenleyici Otorite Partneri" olarak yer alacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF) Genel Direktörü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Hamit Ersoy ile Global Satellite Show&Broadcast Euroasia Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, iki kurum arasında iş birliği protokolünü imzaladı.

Ersoy, "Görsel- işitsel medya hizmetleri alanında bir düzenleyici otorite olarak RTÜK, uluslararası düzeyde üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmakta, sektörde hem Karadeniz havzasında hem de Endonezya'dan Fas'a uzanan çok geniş bir coğrafyada toplam 66 ülke ile yakın temasta bulunmakta ve bu alanda tabiri caizse sektörün kıblesi haline gelmiş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tarihi bir adım attığımızı düşünüyoruz"

Ersoy, yapılacak iş birliğinin önemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Bugün tarihi bir adım attığımızı düşünüyoruz. Çünkü çok geniş bir coğrafyada yaptığımız çalışmalar artık İstanbul'da her yıl düzenli olarak yapılacak. Global Satellite Show&Broadcast Euroasia markasıyla bilinen İstanbul'daki bu fuar ortamında bütün paydaşlarımızla bir araya gelip sektördeki en son gelişmeler, iyi uygulamalar konusunda bilgi ve görüşlerimizi paylaşmanın yanı sıra asıl iyi durumda olan gelişmiş düzenleyici otoritelerin kendi deneyimlerini paylaşmak yoluyla görsel-işitsel medya alanının nabzının İstanbul'da atmasını sağlamaya öncülük edecek bir iş birliği protokolü."