Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"nda katılımcılara hitap etti. Kadının konuşulduğu yerde aileden söz edilmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, kadının ailenin direği olduğunu söyledi. Erdoğan, "Şayet kadının Allah vergisi o kucaklayıcılığı, kollayıcılığı, şefkati, merhameti, dirayeti olmasa aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin elbette farkındayız. Ama kadınlar bu yükü kaldırabilecek donanıma ve azme sahiptir." diye konuştu. Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorununun aile kurumunun kimi yönleriyle tamamen, kimi yönleriyle kısmen yıkılması olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye gibi en üst gelişmişlik düzeyine yaklaşan ülkeleri bekleyen en büyük tehlike de aile kurumunun sarsılmasıdır. Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir ve aile ile kadını, kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden ayırmaya, hele hele birbirine rakip haline getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir."

Geçen günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Gelişim Bakanları Toplantısı'nda tüm bu konuların enine boyuna konuşulduğunu, tartışıldığını belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelişmişlik düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde akıbetimiz diğerleriyle aynı olacaktır. Batıda yükselen yabancı düşmanlığının gerisindeki sebeplerden biri de aile yapısının yıkılması sebebiyle nüfuslarının azalıyor olmasından kaynaklanan endişedir. Ne kadar zengin olursanız olun şayet toplum olarak varlığınızı devam ettirecek sosyal doku, yani güçlü bir aile kurumu yoksa yok oluşunuz mukadderdir. Türkiye olarak bu hale düşmemek için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz, dostlarımıza da aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyoruz. Aile kurumunun direği olan kadınların bu konuda gösterecekleri irade, sorunun çözümünün anahtarıdır. Siyaset de eğitim de çalışmak da kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Tam tersine bu şekilde donanımı artan, ufku genişleyen kadınlar, ailelerine çok daha güçlü bir şekilde sarılacaklardır. İnşallah kadınlarımız bu yükün altından başarıyla kalkacaklar ve geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacaklardır."

- "Yerel yönetimleri hizmet birimi haline getiren AK Parti"dir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel yönetimlerin kadınların en aktif olması gereken alanların başında geldiğinin altını çizerek, "İstanbul gibi şehrin belediye başkanlığını yapmış kardeşiniz olarak bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum." dedi. Yerel yönetimlerin faaliyetlerinin doğrudan insan hayatına dokunan, fert fert, her gün, herkesin içinde olduğu çalışmalar olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Kırsal kesimde insanlar hayatlarını belki bir şekilde kendileri devam ettirebilir ancak şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine, altyapısına, hizmetlerine ihtiyaç vardır. Nüfusun önemli bir bölümünün şehirlerde yaşamaya başladığı günümüzde, belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Türkiye'de yerel yönetimleri gerçek anlamda birer hizmet birimi haline getiren partimiz, AK Parti'dir. Belediyeleri ve il özel idarelerini, kaynak, yetki ve inisiyatif bakımından güçlendirerek, bugünkü düzeylerine biz kavuşturduk. Büyükşehir uygulaması ile şehirlerimize temel altyapı hizmetlerinin bütüncül bir anlayışla verilebilmesini sağladık. Yerel yönetimler alanındaki reformlarımızı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Gerek geldiğimiz seviye gerekse hedeflediğimiz yer bakımından, yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadınlarımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız bulunuyor."

Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği ve muhtarlık gibi görevlerde kadınlar ne kadar etkin olursa sorunların çözümünün de o derece kolaylaşacağını ifade eden Erdoğan, siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanları gibi yerel yönetimlerde de kadın elinin ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacağını anlattı. Erdoğan, esasen bunun dünyanın her yerinde görülebilen bir gerçek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Az önce işte Endonezya'dan Belediye Başkanımızı dinledik. Nitekim bugün aramızda bulunan diğer ülkelerden gelmiş olan yerel yöneticilerimiz bunun ispatıdır. Sizlerin öncülüğü, liderliği ve yol göstericiliği sayesinde yerel yönetimlerde görev üstlenen kadın sayısının giderek artacağına inanıyorum. Kadın yerel yöneticiler olarak aranızda geliştireceğiniz iş birliği, özellikle bu gücünüze güç katacaktır. Nitekim, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Endonezya Surabaya Belediyesi arasındaki kardeşlik Antlaşması'nı örnek bir iş birliği adımı olarak görüyorum ve 'hayırlı olsun' diyorum, tebrik ediyorum."