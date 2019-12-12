"Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadın sayısının hem siyasette artması hem de güçlü bir şekilde burada çalışmalarını yapması bizim için çok önemliydi." dedi.

Çam, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"nın kapanış programında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şuranın 6'ncısını düzenlediklerini belirten Çam, "31 Mart sonrasında seçilmiş olan belediye meclis üyelerimizi bir araya getirmek istedik, onlarla AK Parti Genel Merkezi'mizde hem eğitim şeklinde olsun hem de tecrübe paylaşımı şeklinde olsun diye düşündük. Sonra dedik ki 'Uluslararası bir program daha çok yakışır buna' onun için uluslararasına dönüştürdük." diye konuştu.

Çam, 18 ülkeden 44 yabancı konuğu şurada misafir ettiklerini aktararak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarıyla birlikte inanılmaz bir coşku vardı, zirveye ulaştı. Gerek genelde gerek yerelde liderimizin bizim önümüzü, yolumuzu açması ve destek olmasıyla birlikte kadın sayısının hem siyasette artması hem de güçlü bir şekilde burada çalışmalarını yapması bizim için çok önemliydi." değerlendirmesini yaptı.