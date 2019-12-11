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"Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Çiğdem Koncagül: - "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti ile kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır"

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Çiğdem Koncagül, erkek ile kadının siyasetin bütün iki parçası olarak temel alındığını belirterek, "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti ile kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası" başladı.

Koncagül, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, 18 yıl önce AK Parti'nin kurulmasıyla eşitlik ve dürüstlüğün filizlendiğini belirtti.

AK Parti'nin vizyonu gereği erkek ile kadının siyasetin bütün iki parçası olarak temel alındığını anlatan Koncagül, "Nasıl ki seçme ve seçilme hakkı dünyadaki birçok ülkeden daha önce Türk kadınına verildiyse bugün de AK Parti'yle kadının siyasetteki yeri hak ettiği seviyelere ulaşmıştır." diye konuştu.

Koncagül, "AK Parti ile kadının siyasetteki yeri tam anlamıyla bir devrim yaşadı. Bugün AK Parti çatışı altında teşkilatın her kademesinde milyonlarca kadın bulunuyor ve her geçen gün bu sayı artıyor çünkü kadınlarımız biliyor ki siyaset çemberinde onlara yer var. Hak ettikleri değer AK Parti ile var. Meclisteki kadın milletvekili sayısının Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesinde olması bu gerçeği gözler önüne seriyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'birlikte yol yürümekten daima şeref duydum, onur duydum' sözüyle partimizin her kademesinde tevdi ettiği görevlerle siyaset arenasında kadınlara verdiği değeri apaçık ortaya koymuştur. Bizlere tanıdığı bu imkanlar için, bizlere yürüdüğü yolda yer açtığı için tüm kadınlar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Koncagül'ün ardından Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç de "Medeniyet, Şehir, Kadın" konulu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan moderatörlüğünde yerel yönetimlere ilişkin panel düzenlendi.

Panelde, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bazı yabancı katılımcılar yer aldı.

Şuranın açılışına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da katıldı.

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