HABER

Uluslararası yoldaki obruk yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:55 | Son Güncelleme

Batman’da geçtiğimiz hafta sonu kent girişinin 10’uncu kilometresindeki uluslararası karayolunda açılan 15 metre derinliğinde ve 6-8 metre genişliğindeki obruk yeniden açıldı.Batman’da açılan ve Karayolları 9.

Batman’da geçtiğimiz hafta sonu kent girişinin 10’uncu kilometresindeki uluslararası karayolunda açılan 15 metre derinliğinde ve 6-8 metre genişliğindeki obruk yeniden açıldı.
Batman’da açılan ve Karayolları 9. Şube Müdürlüğü 97. Şube Şefliği tarafından yaklaşık 15 kamyon dolgu malzemesi ile kapatılan obruk belirlenemeyen bir sebepten dolayı yeniden açıldı. Dolgu yapılan ve asfaltlanan uluslararası karayolunda yeniden açılan obruk için Karayolları 97. Şube Şefliği ekipleri önlem aldı. Güvenlik şeridi ile etrafı kapatılan ve trafik akışının tek yönden sağlandığı yol için yeniden dolgu çalışması yapılacak. Obruk ile ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
İzmir Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildiİzmir Kemalpaşa'da AK Parti'nin itirazı reddedildi
Küçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözlerKüçük Yusuf’tan polis babasına duygulandıran sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

"Zorla alıkonuldum" diyen Huduti'yi kamera kayıtları yalanladı

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.