"Uluslararası Yüksek Din Öğretimi" sempozyumu

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Fikret Karaman, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin sayısının 105'e ulaştığını belirterek, "İlahiyat fakültelerinin sayısının artmasıyla ilahiyat alanında çalışan her arkadaşın sorumluluğunun da arttığını bilmemiz lazım. Bu yük hepimizin omuzları üzerindedir. Hava, su gibi, yüksek dini öğretim mezunu elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Milli Eğitimin de ilahiyat mezunlarına ısrarla ihtiyaçları olduğunu biliyoruz." dedi.

Konsey Başkanı ve İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Yüksek Din Öğretimi" sempozyumunun açılışında, ilahiyat fakültelerinin tarihsel sürecini anlattı.

Türkiye'de ilk kez 1959'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açıldığını aktaran Karaman, şöyle devam etti:

"Yüksek İslam Enstitülerinin açılışındaki zaruret, sadece Ankara İlahiyat Fakültesinin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılayamayacağı gerekçesiyle bir ara çözüm olarak gündeme gelmiştir. Yaklaşık 23 yıl, Türkiye'deki yüksek dini öğretime katkıda bulunan Yüksek İslam Enstitülerinin önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Yüksek İslam Enstitüleri, 1982'de yapılan yeni düzenlemeyle ilahiyat fakültelerine dönüştü. Böylece 1982'den 2002'ye kadar Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinin sayısı 25 kadardı. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi de bu 25 fakültenin içerisindeydi. 2003'ten bugüne kadar ilahiyat fakültelerinin sayısı, cumhuriyet döneminde hayal edilemeyecek kadar yükseldi ve 105'e ulaştı. İlahiyat fakültelerinin sayısının artmasıyla ilahiyat alanında çalışan her arkadaşın sorumluluğunun da arttığını bilmemiz lazım. Bu yük hepimizin omuzları üzerindedir. Hava su gibi, yüksek dini öğretim mezunu elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Milli Eğitimin de ilahiyat mezunlarına ısrarla ihtiyaçları olduğunu biliyoruz."