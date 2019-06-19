Uluslarası Ceza Mahkemesi Sudan'dan Beşir'i istiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Uluslarası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan makamlarına, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yargılanmasına ilişkin süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Sudan konulu toplantısında konuşan Bensouda, Sudan'da savaş ve insanlık suçu işlemiş kişilerin yargılanması gerektiğini söyledi.

Bensouda, "Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle, Sudan'daki yetkililerle çok yakında bu konularla ilgili görüşmek istiyorum. Sudan'ın bu hususta ofisimle tam iş birliği yapma konusunda yasal zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın şu an belirsiz bir siyasi geçiş döneminde olduğunu belirten Bensouda, "Sudan'daki olayların karmaşıklığını ve akışkanlığını hafife almadan açık bir mesajım var; şimdi harekete geçme zamanı ve Sudan halkının suçların cezasız kalmaması için hukuku seçme zamanı." şeklinde konuştu.

Bensouda, mevcut askeri yönetimin son haftalarda cunta karşıtı göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerini de kınadı.