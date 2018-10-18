Uluslarası Eski Ev-Yeni Sanat Plastik Sanatlar Sempozyumunun 7.'si İstanbul'da düzenleniyor

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Eski Ev-Yeni Sanat Plastik Sanatlar Sempozyumu, "Doğa Umursamaz Bizi, Sanat Umursamaz Sizi" başlığıyla, büyük şehirlerin çıkmazlarına, unuttuğu doğa ve doğal kavramına dikkat çekiyor.

İngiltere, Avusturya, Danimarka, Almanya gibi ülkelerden 11'i yabancı 22 sanatçının bir araya gelip eserlerini ürettikleri etkinlikle ilgili AA muhabirine bilgi veren proje koordinatörlerinden Bengü Bahar, sempozyumun 21 Ekim'e kadar Dedeman Otel Gayrettepe'de devam edeceğini ve sempozyumdan elde edilen sanat eserlerinin üç ay boyunca sergileneceğini söyledi.

Kendisi de uluslararası sergilerde eserleri yer almış bir ressam olan Bengü Bahar, bu yıl doğa ve doğallık temasının seçilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Projeyi bu sene Urla'dan İstanbul'a taşıdık. Burada vurgulamak istediğimiz konu, İstanbul büyük bir şehir ve kendi kaosu içinde olan bir yer. Şehrin içerisinde sanatçı da bundan etkileniyor tabii. Bir sürü şey yapaylaşıyor ve doğallığından kopuyor. Sohbetler, davranışlar, ikili ilişkiler, her türlü ilişkinin yapaylaştığı bir süreçteyiz. Sanat ortamı da İstanbul olduğu için biraz doğallığa dönmekle ilgili bir gönderme yapmaya çalıştık. Ve başlangıcı doğa umursamaz bizi, doğa her zaman kendi döngüsünü yaşamaya devam eder biz de onun bir parçasıyız. Bu yarın biz olmayız başka bir yaratık olur ve hayat bir şekilde devam eder. Aslında sanatın da yaşadığı toplumdan etkilenmesi normaldir ama yaşadığı toplumun onu etkilemeye zorlaması çok normal bir şey değildir. Oraya giren sanat eserleri de tıpkı doğal seleksiyon gibi yok olma tehlikesi içindedirler aslında. Yani yönetimler, galeriler ya da bazı otoriteler, sanatı farkında olarak veya olmayarak yönlendirirler veya yönlendirmeye çalışırlar. Yönlendirilenlerin kaybolma ihtimali çok çok daha yüksektir. Gerçek sanat eserinin bundan etkilenmeyen, sanatçının bunları umursamadığı zaman ortaya çıkacağını söylüyoruz aslında."