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  4. Uluslarası toplum ABD-İran geriliminden endişeli

Uluslarası toplum ABD-İran geriliminden endişeli

DÜNYA HABERLERİ  | 03.01.2020 19:38 | Son Güncelleme

İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Avrupa ülkeleri ABD ve İran'a itidal çağrısında bulundu.

Uluslarası toplum ABD-İran geriliminden endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı" uyarısını yaptı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden (BM) bölgede gerilimin düşürülmesi çağrıları geliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bölgede gerilimi düşürmek için ABD'li ve İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek "ABD'nin askeri operasyonu İran tarafının bir dizi tehlikeli provakasyonu neticesinde oldu. Ancak bu eylem gerilimleri azaltmadı. Bunun bölge için sonuçlarının öngörülebilmesi zor" ifadelerini kullandı. Maas ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu görüşünü açıkça dile getirdiğini belirtti.

Gerilimin tırmanarak "bölgeyi bir yangın alanına" çevirmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Maas, bunun için diplomatik kanalları kullandıklarını ifade etti. Alman Bakan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından "İngiliz ve Fransız partnerlerinin yanı sıra durumun sakinleşmesinde etkili olabilecek diğer Avrupa ülkeleri ile sıkı temas halinde" olduklarını söyledi.

Macron ve Putin telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bölgedeki durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un bütün tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya ve itidalli olmaya çağırdığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in Macron ile görüşmesinde "bu saldırının bölgedeki durumu ciddi olarak kötüleştirebileceğini" söylediği belirtildi.

AB'den şiddete son verilmesi çağrısı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel bölgede yaşanan şiddetin sona ermesi gerektiğini belirterek "Gerilimin tırmanmasının her koşulda engellenmesi" gerektiğini kaydetti. Açıklamasında Süleymani'ye yönelik saldırıdan doğrudan söz etmeyen Michel, ancak Irak'ta "çok sayıda silah ve milis" olduğunu belirterek, ülkede normalleşmenin sağlanamadığını ifade etti.

Guterres'ten "yeni bir savaş" uyarısı

BM'den yapılan açıklamada ise Genel Sekreter Antonio Guterres'in bölgede gerilimin tırmanmasından dolayı "derin endişe" duyduğu belirtildi ve liderlere itidal çağrısı yapıldı. BM sözcüsü tarafından yapılan açıklamada "Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı" belirtildi.

Süleymani'nin öldürülmesine sert tepki gösteren Tahran bu olayın "intikamının" alınacağını duyurmuştu. Süleymani'nin içinde bulunduğu araç, ABD'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği hava saldırısında vurulmuştu. Saldırıda, Süleymani'nin yanı sıra İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de hayatını kaybetmişti.

dpa,AFP / SSB,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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