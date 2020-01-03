Uluslarası toplum ABD-İran geriliminden endişeli

BM Genel Sekreteri Guterres, "Dünyanın Körfez'de yeni bir savaşı daha kaldıramayacağı" uyarısını yaptı.İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırıda öldürülmesi sonrası Avrupa ülkeleri, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerden (BM) bölgede gerilimin düşürülmesi çağrıları geliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bölgede gerilimi düşürmek için ABD'li ve İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek "ABD'nin askeri operasyonu İran tarafının bir dizi tehlikeli provakasyonu neticesinde oldu. Ancak bu eylem gerilimleri azaltmadı. Bunun bölge için sonuçlarının öngörülebilmesi zor" ifadelerini kullandı. Maas ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu görüşünü açıkça dile getirdiğini belirtti.

Gerilimin tırmanarak "bölgeyi bir yangın alanına" çevirmesinden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Maas, bunun için diplomatik kanalları kullandıklarını ifade etti. Alman Bakan, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından "İngiliz ve Fransız partnerlerinin yanı sıra durumun sakinleşmesinde etkili olabilecek diğer Avrupa ülkeleri ile sıkı temas halinde" olduklarını söyledi.