Ulusoy'dan Avcılar Yeşilkent’e 2 okul ve kültür merkezi müjdesi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim gezilerine Yeşilkent mahallesi ile devam etti. 'Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için tüm olanakları kullanacağım' diyen Ulusoy, “Bizim koltuğumuz olmayacak, bizim yerimiz mahallerimiz” ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Yeşilkent mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların soru ve sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için elimden gelen tüm imkânları kullanacağım. Dersime iyi çalışıyorum. Avcılar'ı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Vatandaş ne isterse o olacak. Ben koltuk istemiyorum. Benim yerim “mahalle”de olacak. Hep birlikte olacağız” dedi.

YEŞİLKENT’TEKİ GENÇLER İÇİN İSTİHDAM OLANAĞI

Yeşilkent mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ulusoy, “Avcılar'ın en büyük dertlerinden birisi de maalesef Yeşilkent Mahallesi'nde gençlerimizin yaşadığı sorunlar. Bu sorunları biliyoruz. Belediye başkanı olduğumda bu sorunu kökünden kazıyacağım. Kültür merkezimizi inşa edip gençlerimizi o illetten kurtaracağım. Gençlerimizi kültür merkezimizde eğitim olanağı sağlayacağız. Onlar için istihdam alanları oluşturacağız. Donanımlı hale gelmelerini sağlayıp iş bulmaları için yardımcı olacağız” sözünü verdi.