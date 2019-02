Ulusoy’dan Avcılar Yeşilkent’e 2 okul ve kültür merkezi vaadi

Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, seçim gezilerine Yeşilkent mahallesi ile devam etti. Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için tüm olanakları kullanacağını ifade eden Ulusoy, “Bizim koltuğumuz olmayacak, bizim yerimiz mahallerimiz” dedi.

Seçim gezilerine devam eden Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Yeşilkent mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların soru ve sorunlarını dinleyen Ulusoy, “Çamur içindeki Yeşilkent’in adı gibi yeşil olması için elimden gelen tüm imkanları kullanacağım. Dersime iyi çalışıyorum. Avcılar’ı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Vatandaş ne isterse o olacak. Ben koltuk istemiyorum. Benim yerim “mahalle”de olacak. Hep birlikte olacağız” dedi.

Yeşilkent’teki gençler için istihdam olanağı

Yeşilkent mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Ulusoy, “Avcılar’ın en büyük dertlerinden birisi de maalesef Yeşilkent mahallesinde gençlerimizin yaşadığı sorunlar. Bu sorunları biliyoruz. Belediye Başkanı olduğumda bu sorunu kökünden kazıyacağım. Kültür merkezimizi inşa edip gençlerimizi o illetten kurtaracağım. Gençlerimizi kültür merkezimizde eğitim olanağı sağlayacağız. Onlar için istihdam alanları oluşturacağız. Donanımlı hale gelmelerini sağlayıp iş bulmaları için yardımcı olacağız” sözünü verdi.

Seçimden önce 2 okul açılacak, kültür merkezi inşa edilecek

Ulusoy, kültür merkeziyle birlikte 2 okul açacaklarını da belirtti: “Yeşilkent’imizi imarını vereceğim. Sizlere söz veriyorum. Yeşilkent, yeşil olacak. Seçim’den önce iki okulun temelini atıyoruz. Biz böyle çalışmaya devam edeceğiz. Sağlık ocaklarının hali içler acısı. Niye? Çünkü misyon ve vizyon yok. Bizim mantalitemiz net, Avcılar’ımızı 20 yıllık hastalığından kurtaracağız.”

Hizmet iyi olsaydı kesinlikle aday olmazdım

Vatandaştan yetki istediğini dile getiren Ulusoy, seçilmesi durumunda herkesin pozitif etkiyi hemen göreceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avcılar huzura ve refaha kavuşsun istiyoruz. Üzülerek söylüyorum, Avcılar maalesef mevcut yönetimle ‘hasta’ oldu, durumu her an kötüleşiyor. Sevdamız olan Avcılar’ı ‘hasta’lıktan kurtarıp iyileştirelim istiyoruz. Çok samimi bir şey söylemek istiyorum. Şu anki hizmet iyi olsaydı kesinlikle aday olmazdım.”

20 yıldır aynı zihniyetle yönetilen Avcılar’ın durumu ortada

2 tarafı göl olan, mükemmel bir konuma hakim Avcılar’ın 5 yıl daha kan kaybetmesini istemediğini ifade eden Ulusoy, “Avcılar’ın marka değerini artırmak istiyoruz. 20 yıldır burayı aynı zihniyet yönetiyor. Avcılar’ın hali ortada. Hizmet değil, hezimet görüyoruz. 60’a yakın projemiz var. Her mahalle için farklı projeler üzerinde çalıştık. Her projemizin içinde yeşil ve mavi olacak” dedi.