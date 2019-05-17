HABER

UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde düzenlenen söyleşide Ramazan Ayı’nın önemini anlattı.

UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinliklerinde düzenlenen söyleşide Ramazan Ayı’nın önemini anlattı. Ramazan ve Kuran-ı Kerim’in kurtuluş reçetesi olduğunu belirten Ekinci, “Eğer bizler Müslümanlar olarak kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun şuurunda olmuş olsaydık yaşadığımız bu dünyada sıkıntılarla iç içe yaşamaya mahkum bırakılmazdık” dedi.
Bağcılar’da 24 yıldır birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı yerlerin başında gelen Gönül Sofrası, dün İnönü Mahallesi’nde kuruldu. Bağcılar Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Parkı’nda hazırlanan bu manevi sofraya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Ramazan’ın sevgisini ve bereketini paylaşmak için hemşehrileriyle bir araya geldi. İftar öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Çağırıcı, ezanın okunmasıyla vatandaşlarla birlikte dua edip orucunu açtı. İftardan sonra ise Bağcılarlılar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’ndaki İrfan Sofrasında ağırlandı. Çocuklar için yapılan eğlenceli ve yararlı programın ardından sahneye günün konuğu olarak Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, çıktı.

Allah (Celle celalüh) ve Resulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’a teslim olunmayan bir yerde insanlığın huzura kavuşması mümkün değil
Yaptığı konuşmada Müslümanların yaşadığı sıkıntıların nedeninin Ramazan Ayı’nı anlamına uygun yaşanmamasından kaynaklandığını belirten Ekinci, “Toplumumuza baktığımızda maalesef bin bir türlü sorunlar içinde yaşıyoruz. Peki neden bu tür sorunlarla karşı karşıya geliyoruz? Şüphesiz ki bunun değişik sebepleri var ama bu sebepler arasında en önemli sebep bizim şu anda içinde bulunduğumuz ramazanı ve orucu şuurlu ve bilinçli şekilde tutmamamız ve idrak etme zafiyetinde oluşumuz. Eğer bizler Müslümanlar olarak kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun şuurunda olmuş olsaydık yaşadığımız sıkıntılarla iç içe yaşamaya mahkum bırakılmazdık. Her gün beş vakit namazı kılarken namazda okuduğumuz duaların ne anlama geldiğini düşünerek ve idrak ederek şuurlu bir şekilde okusaydık inanın şu anda yaşadığımız sıkıntılarla karşılaşmazdık. İbadetleri eda ederken orucu tutarken dünyaya yönelik verdiği dersleri mesajları iyi bir şekilde anlamamız lazım. Dün anlamamız gerekliydi ama bugün çok daha fazla bunu idrak ederek bilinçli bir şekilde kavramamız lazım. Gerçekten çok ciddi bir şuura bilince sahip olmamız gerekiyor. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biliyorsunuz. Birliğimizi bozmak için hile ve tuzakların olduğunu biliyorsunuz. Birliğin tek reçetesi olan İslam ne yazık ki farklı bir şeklide yorumlanarak sanki tam tersine barış kardeşlik dini olmadığı gibi yansıtılıyor. Bazı hilelerle bazı tuzaklarla karşı karşıya geliyoruz. Oysa İslam’ın yaşanmadığı bir yerde, Müslümanın Allah (Celle celalüh) ve Resulullah (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’a teslim olmadığı bir yerde insanların huzura kavuşması ve insanların mutlu olması mümkün değildir” dedi.

UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

UMAD Başkanı Ekinci, “Müslümanlar orucun şuurunda olsaydı sıkıntılarla iç içe yaşamazdı”

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Meteoroloji balonu liseli öğrenciler tarafından atıldıMeteoroloji balonu liseli öğrenciler tarafından atıldı
İstanbul’da Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildiİstanbul’da Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

'Dokuzuncu gezegen'de sıra dışı bahar

Eskişehir'de cezaevi firarisi 8 saatte ikna edildi

Bekçiler şüphelendi, özel tim sevk edildi! 8 saat sürdü

Trabzon'da bir tarihi menfez daha bulundu

Yüzlerce yıldır oradaymış! Bir menfez daha bulundu

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

'Cennetten parçalar' 5 asırdır bu camide muhafaza ediliyor

Son dakika: Beşiktaş'taki hain saldırıda cezalar belli oldu

Cezalar belli oldu! Müebbet ve 4890 yıl hapis

'Uyuyan volkan'ın kaynağı araştırılıyor

Yerin sadece 5 kilometre altında! Eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.