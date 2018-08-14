UMAD'dan dayanışma ve birlik mesajı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) 15 Temmuz’un devamı olarak Türkiye'yi yıkmak ve parçalamak için ekonomik alanda saldırıların başlatıldığını belirterek, "15 Temmuz’da gösterdiğimiz milli duruş ve mukavemetin benzerini göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'yi yıkmak ve parçalamak için ekonomik alanda saldırıların başlatıldığına işaret etti.
Açıklamada, "Bu saldırılara karşı 15 Temmuz’da gösterdiğimiz milli duruş ve mukavemetin benzerini göstermeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan bu oyun Müslüman dünyayı itaat altına alma çabasının bir ürünü olarak anlaşılmalıdır. Tüm Müslüman ülke ve milletlerin bu durum karşısında dik durmasının ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmelerinin kardeşlik hukukunun gereği olduğunu düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.
UMAD, açıklamasında tüm İslam dünyasının ve özellikle Türk halkının maddi imkanları ölçüsünde bu saldırıyı bertaraf etmek için çalışmasının insani, milli ve İslami bir vecibe olduğu kaydedildi.
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