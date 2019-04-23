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UMAD'dan Sri Lanka'daki terör saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği: - "Hangi dinden olursa olsun ibadet eden insanlara yapılacak bir saldırı, gerekçe ne olursa olsun masum gösterilemez ve hak arama aracı olarak kullanılamaz" - "UMAD olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sri Lanka yönetimine ve saldırıda ölenlerin yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz"

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Sri Lanka'da yaşanan terör saldırılarını şiddetle kınadı.

UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo ve diğer bazı şehirlerdeki mabetlere ve insanların
topluca bulunduğu yerlere düzenlenen menfur terör saldırılarının şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, terörün her türlüsünün İslam tarafından kınandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur, kim de bir canı kurtarırsa
bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.' buyurulmuştur. Hangi dinden
olursa olsun, ibadet eden insanlara yapılacak bir saldırı, gerekçe ne olursa olsun masum gösterilemez
ve hak arama aracı olarak kullanılamaz. UMAD olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu elim hadise üzerine Sri Lanka yönetimine ve
saldırıda ölenlerin yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da olduğu 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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kınama Sri Lanka taziye terör saldırıları UMAD

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