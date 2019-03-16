UMAD'dan Yeni Zelanda'daki terör saldırısına kınama

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadı.

UMAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının en sert biçimde kınandığı belirtilerek, Müslümanlar'ın ırkçı saldırılara her geçen gün daha da fazla maruz kaldığının altı çizildi.

Söz konusu menfur saldırıların ancak akıl almaz boyutlara ulaştığında ve insanlar katledildiğinde gündeme geldiğine işaret edilen açıklamada, "Bizler, nerede bir haksızlık, bir saldırı ve katliam olursa, kime yönelik olduğu ve kimden geldiği fark etmeksizin buna karşı sesimizi yükseltmek ve gerekli adımları atmak durumundayız." ifadesine yer verildi.

Yeni Zelanda hükümetine terör saldırısını titiz şekilde soruşturma çağrısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler, DEAŞ gibi sözde Müslüman örgütlerin yaptığı saldırıların İslam alemine ve Müslümanlara mal edilemeyeceğini söylediğimiz gibi bu olayı da bir Hristiyan terörü olarak nitelendirmenin, Avrupa'da İslam'ın geleceğine zarar vereceğini düşündüğümüzü belirtiyoruz ancak bununla birlikte olayın bir Hristiyan terörü olmadığının da en büyük kanıtının Yeni Zelanda hükümeti ve yetkilileri tarafından yapılacak titiz çalışmalarla ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasıyla ispat edilmesi gerektiğine inanıyoruz."