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Uman Körfezindeki tanker yangınları petrol fiyatlarını yüzde 3 artırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 12:02 | Son Güncelleme

Birkaç deniz nakliye acentesi, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Front Altair ve Kokua Courageous petrol tankerlerinde çıkan yangının büyük bir hasara yol açarken mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.Suudi Arabistan’dan aldığı kimyasal yükü Singapur’a götürmekte olan Kokuka Courageous tankeri ve Fron Altair ham petrol tankerinde mahalli saatle 06.00 sıralarında aynı anda yangın çıktı.

Birkaç deniz nakliye acentesi, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Front Altair ve Kokua Courageous petrol tankerlerinde çıkan yangının büyük bir hasara yol açarken mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.
Suudi Arabistan’dan aldığı kimyasal yükü Singapur’a götürmekte olan Kokuka Courageous tankeri ve Fron Altair ham petrol tankerinde mahalli saatle 06.00 sıralarında aynı anda yangın çıktı. İran kıyılarında, Uman Körfezi’ndeki tanker patlamalarının duyulması üzerine Brent ham petrol fiyatında yüzde 3’lük bir yükselme görüldüğü kaydedildi. Çıkan yangınların sebebinin henüz tespit edilememesine rağmen bölgede bir ay önce meydana gelen tanker saldırıları sebebiyle saldırı korkusuna yol açtı.
United İngiliz Kraliyet Donanması ve Uman Kraliyet Deniz Ticaret Operasyonları’nın olayı araştırdığı kaydedildi. Bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dikkatli olma uyarısı yapıldı.
İran Devlet Medyası, herhangi bir delil göstermeden iki petrol tankerinin hedef alındığını ve tankerlerde yangın çıktığını bildirdi.
ABD Deniz Kuvvetlerinin Bahreyn’de bulunan 5. Filosunun bir sözcüsü olaydan haberdar olduklarını ve delil aradıklarını ifade etti. ABD Deniz Kuvvetlerine bölgede bulunan savaş gemilerinin bölgedeki petrol tankerlerine destek sağladıkları belirtildi.

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