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UMED'ten "Filistinli Gazeteciler" için acil çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

UMED, Filistin'de aylardır süren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Filistinli 2 gazetecinin şehit edildiğini, 182 gazetecinin yaralandığını belirterek, İsrail hapishanelerinde 21 gazetecinin hukuksuz şekilde tutuklu bulunduğu için yardım çağrısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Filistin'de aylardır süren "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde Filistinli 2 gazetecinin şehit edildiğini, 182 gazetecinin ise yaralandığı açıkladı.

UMED yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri sırasında Filistinli 2 gazetecinin şehit edildiğini, 182 gazetecinin yaralandığını ve İsrail hapishanelerinde ise 21 gazetecinin hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği ihlalleri belgeleyen haberlerde imzası bulunan gazetecileri hedef almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyük Dönüş Yürüyüşünü takip eden gazetecilere müdahale eden İsrail, basın özgürlüğünü şiddet ve tutuklamalarla engellemeye çalışıyor. Filistin'de devam eden 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' çerçevesinde yapılan barışçıl protestoları takip eden 2 gazeteci öldürüldü, 182 gazeteci ise yaralandı. Gazze sınırındaki barışçıl protestolara müdahale eden İsrail askerleri tarafından şehit edilen 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca ve 24 yaşındaki Ahmed Ebu Hüseyin, üzerilerinde 'PRESS' yazan çelik yelek olmasına rağmen hedef alındı. Tarihi Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. Yılında (30 Mart) başlayan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü haber yapmak için takip eden 182 gazeteci ise İsrail askerlerinin saldırıları sonucunda yaralandı. Bugün İsrail hapishanelerinde de 21 gazeteci hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunuyor.

Gazze'nin içinde bulunduğu insani krizlere değinmek ve barışçıl protestoları takip etmek için görevlendirilen gazetecilerin, İsrail askerleri tarafından bilinçli olarak hedef alınması, insan hakkı ihlali olduğu kadar, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir. İsrail askerlerinin yaptığı hem cinayet, hem de kendi hukuksuzlukları ve saldırılarını perdeleme girişimidir. UMED olarak İsrail'i şiddetle kınıyor, şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaralı meslektaşlarımıza Allah’tan şifa diliyoruz."

Açıklamada, "Görevi kamuoyuna haber vermek olan gazetecilerin hukuksuz bir şekilde hapishanelerde tutulmasını da aynı şekilde kınıyor, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak İsrail'e karşı, 'Hukuki girişimlerde bulunmak, gerekli kamuoyunu oluşturmak için' Uluslararası basın örgütlerini birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." çağrısında bulunuldu.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Filistin Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)

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