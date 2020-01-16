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  4. UMH Basın Müsteşarı Hasan el-Huni: "Libya konusunda Avrupalılar önce kendilerini suçlamalı"

UMH Basın Müsteşarı Hasan el-Huni: "Libya konusunda Avrupalılar önce kendilerini suçlamalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

"Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Rusya'nın ateşkes girişimini memnuniyetle karşıladık" - "Avrupa'nın bu savaşı durdurmak için elinde çok fırsat vardı. Libya konusunda hareketsiz kaldıkları veya oynamaları gereken rolü oynamadıkları için Avrupalılar önce kendilerini suçlamalı"

ENES CANLI - Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Basın Müsteşarı Hasan el-Huni, Türkiye ve Rusya'nın Libya'da akan kanın durması için ateşkes girişiminde bulunduğunu, sorumluluk almaktan kaçınan Avrupa ülkelerinin ise önce kendilerini suçlaması gerektiğini söyledi.

UMH Basın Müsteşarı Huni, Libya'daki gelişmelere ilişkin başkent Trablus'ta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Huni, UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın dün Trablus'ta kabine üyeleri, yasama temsilcileri, mülki ve idari amirler ile askeri yetkililerin tümüne Moskova'da görüşülen ateşkes anlaşması ve Berlin sürecine ilişkin bilgi verdiğini ve gelişmeleri toplantıya katılanlarla istişare ettiğini aktardı.

Türkiye ve Rusya'nın Libya'daki krize olumlu bir biçimde müdahale ederek ateşkes girişiminde bulunduğunu belirten Huni, "Libyalıların kanını gözetmek için Trablus ve diğer Libya kentlerinde hayatın normale dönmesi, buradan da Libya’da güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye ve Rusya'nın bu girişimini memnuniyetle karşıladık." dedi.

Avrupa ülkelerini eleştiren Huni, "Bizim evlatlarımız ölürken, evlerimiz bombalanırken, altyapımız yıkıma uğrarken adeta izleyici konumundaydılar. Avrupa'nın bu savaşı durdurmak için elinde çok fırsat vardı. Libya konusunda hareketsiz kaldıkları veya oynamaları gereken rolü oynamadıkları için Avrupalılar önce kendilerini suçlamalı." ifadelerini kullandı.

- "Barış olursa memnuniyetle karşılarız ama savaşa hazırız"

Hasan el-Huni, Libya krizinin çözümü konusunda daha önce yapılan konferanslardan sonuç çıkmamasına rağmen UMH olarak güvenlik, istikrar ve barışa ilişkin inançlarını koruduklarını söyledi.

Bu bağlamda 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenmesi planlanan konferansta Libya'ya yönelik "uluslararası görüş birliği" bulunduğu için umutlu olduğunu dile getiren Huni, şöyle devam etti:

"Eğer barış olursa biz bunu memnuniyetle karşılarız. Ama savaş olursa da ailemizi, evimizi, şehrimizi savunmaya hazırız. Bizler, barışı savaşa tabii ki tercih ederiz ancak savaşın yol açtığı sonuçları, işlenen savaş suçlarını göz önüne alacak adil ve adaletli bir barışı memnuniyetle karşılarız."

- UMH Berlin Konferansı'na Katar, Cezayir ve Tunus'un da katılmasını istiyor

UMH Basın Müsteşarı Huni, Berlin'de düzenlenecek konferansa Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) katılıyorsa Katar'ın da orada olması gerektiğini ifade etti.

Huni, "Ayrıca, Libya ile sınır komşusu Tunus ve Cezayir’in de yaşanan krize bu kadar yakın ülkeler olarak konferansta yer alması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Libya krizinin çözümüne katkı sağlayan Türkiye dahil tüm ülkelere teşekkür ettiklerini belirten Huni, Libyalıların davasını "demokratik ve sivil bir devlet inşa etme çabası" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Libya ulusal mutabakat hükümeti

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