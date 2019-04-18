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UMH Başsavcısı'ndan Hafter ve subayları hakkında tutuklama emri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

UMH Askeri Başsavcısı, General Halife Hafter ve onun 6 üst rütbeli subayı hakkında Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı ve Ebu Salim bölgesindeki bombalamalara katılma suçlamasıyla tutuklama emri çıkardı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Askeri Başsavcısı, General Halife Hafter ve 6 üst rütbeli subay hakkında tutuklama emri çıkardı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hakkında tutuklama emri çıkarılanlar arasında Hafter'in yanı sıra Tuğgeneral Abdusselam el-Hasi, Tuğgeneral Sadık el-Mezrugi, Tuğgeneral Sakr el-Ceruşi, Tuğgeneral Muhammed Menfur el-Emin, Tuğgeneral Amir Yusuf el-Cakm ve Hafter'e bağlı Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Cemal Muhammed Bin Amir de bulunuyor.

Tutuklamanın gerekçesi olarak da söz konusu kişilerin Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı ve Ebu Selim bölgesindeki bombalamalara katılması gösterildi.

Hafter'e bağlı Askeri Savcılık da 11 Nisan'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, Başkanlık Konseyi üyelerinden Ahmed Hamza, Muhammed Ammari, Eski Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman es-Suveyhli, Eski UMH Savunma Bakanı Mehdi el-Bergusi, Eski Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Menkuş, Tümgeneral Usame el-Cuveyli ve Batı Askeri Bölgesi Komutanı ve UMH güçleri Sözcüsü Muhammed Kanun hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Başkent Trablus'taki Ebu Selim Belediye Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gece düzenlenen ve Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roket saldırısında 5'i kadın 6 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, 8 Nisan'da başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre şu ana kadar 205 kişi öldü, 913 kişi yaralandı.

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Anahtar Kelimeler:
Libya tutuklama UMH

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