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UMH birlikleri, Trablus Havalimanı'nı Hafter güçlerinden geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

UMH birlikleri, Trablus Havalimanı'nı Hafter güçlerinden geri aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı birlikler, Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu(LUO) tarafından daha önce ele geçirilen Trablus Uluslararası Havalimanı'nı geri aldığını açıkladı.

UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı silahlı güçlerin ele geçirdiği Trablus Uluslararası Havalimanı'nın UMH'ye bağlı birlikler tarafından sabah saatleri itibarıyla geri alındığı belirtildi.

Halife Hafter'e bağlı güçlerden havalimanının UMH tarafından alınmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dün UMH'ye bağlı birlikler Hafter'in kontrolü altında bulunan başkentin yaklaşık 170 kilometre batısındaki Vatıyye Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, başkent Trablus'a düzenledikleri saldırılarda savaş uçağı kullandıklarını itiraf etmişti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus Uluslararası Havalimanı

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