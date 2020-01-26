-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
GÜNCEL
HABERLERİ
|
26.01.2020 15:14 |
Son Güncelleme
UMH güçleri: Hafter milisleri, Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum