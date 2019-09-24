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UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 01:12 | Son Güncelleme

UMH güçleri Trablus'taki bir bölgeyi ele geçirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçler başkent Trablus'un güneyindeki "Bi'r Allak" bölgesini ele geçirdi.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu yetkililerince yayımlanan yazılı açıklamada, UMH birliklerinin, Halife Hafter'e bağlı güçlerle girdiği çatışmaların ardından "Bi'r Allak" bölgesinde kontrolü sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Müftülük üyelerinden Şeyh Nadir el-Umrani'yi öldürmekle suçlanan ve adaletten kaçan Es-Sebia bölgesi komutanı Abdulhakim Mukaydiş'in de aralarında bulunduğu bir grup komutanla çatışmaya girildiği ifade edildi ancak bu komutanların akıbetleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki El-Aziziyye bölgesine doğru ilerleyişe geçmeye çalışmasının ardından Bi'r Allak bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya UMH

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