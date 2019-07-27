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UMH, Hafter güçlerine karşı ilerleme kaydetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 17:26 | Son Güncelleme

UMH'ya bağlı güçler Trablus'un güneyindeki General Halife Hafter'in elinde bulunan En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünde kontrolü sağladı

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin ele geçirdiği Trablus'un güneyindeki En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünü geri aldı.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah Hafter'in eline geçen En-Nakliye askeri kampının büyük bölümünde yeniden kontrolü sağladıklarını belirtti.

Meci, UMH güçlerinin çatışmaları sürdüğünü ve kampın tamamını yakında kontrol altına alacaklarını ifade etti.

Hafter saflarında savaşan 73'üncü Piyade Tugayı, üç koldan başlattıkları saldırı ile En-Nakliye askeri kampını ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran ayı sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini de kaybetmişti.

Yakın zamanda, Hafter güçleri Trablus'u ele geçirmek ikinci saldırıyı başlattıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH

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