UMH, Hafter güçlerinin mevzilerini vuruyor

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçakları, ülkenin orta kesiminde yer alan Cufra kentinde General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait mevzileri de vurdu.

Burkan el-Gadab Operasyonu'nun sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yapılan açıklamada, UMH'ye ait savaş uçaklarının, Cufra ve Hevn bölgesi arasında yer alan güzergahta Hafter'e bağlı birliklerin mevzilerini vurduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

- Cufra Hava Üssü de hedef alınmıştı

UMH'ye ait savaş uçakları daha önce de Hafter'e bağlı birliklerin Trablus saldırılarında yoğun olarak kullandığı Cufra Hava Üssü'ndeki SİHA, İlyuşin İl-76 tipi askeri kargo uçağı ve hava savunma sistemlerini vurmuştu.

Bölgedeki görgü tanıkları üsteki patlama seslerinin sabahın erken saatlerine kadar sürdüğünü aktarmıştı.

Hafter'in, Cufra Hava Üssü'nü başkentteki sivil bölgeleri de hedef alan insansız hava araçları için kullandığı iddia edilmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

