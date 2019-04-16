UMH: Libya'daki çatışmalarda 24'ü sivil 76 kişi öldü

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus çevresinde 11 gündür süren çatışmalarda 24'ü sivil 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Eğitim Bakanı Osman Abdulcelil, Sağlık Bakanı Vekili Muhammed Heysem tarafından başkent Trablus'ta ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Seyyale, başkentteki sivillerin hava saldırılarına maruz kaldığını belirterek "Uluslararası toplumun yasakladığı silahlar kullanıldı. Bu savaş tüm sözleşmeleri ihlal etti. Çocukların eline silah verilmesi durumu da söz konusu." dedi.

Seyyale, Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ihlallere ilişkin yazılar gönderdiklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Başağa da General Halife Hafter'in Mitiga Uluslararası Havalimanı ile El-Ekvah gibi bazı semtlere rastgele saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Uluslararası toplum Trablus'ta yaşananları izlemekle yetiniyor. Uluslararası toplumun bir kısmı da Hafter'in düzenlediği terör saldırılarına destek veriyor." ifadelerini kullanan Başağa, Hafter'e bağlı tugaylara ve pilotlara teslim olma çağrısında bulundu.