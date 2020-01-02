HABER
  4. UMH: "Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz"

UMH: "Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 22:58 | Son Güncelleme

UMH: "Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz"

TRABLUS (AA) - Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) "meşruiyetini ve sivilleri korumak için her türlü adımı atma hakkına sahip olduğunu" vurguladı.

UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Bakanlığın resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'a saldırı kararının sorumlusunun önündeki seçenekler ya teslim olmak ya da intihar etmektir." ifadelerini kullandı.

Başağa, açıklamasına şöyle devam etti:

"UMH meşruiyetini savunmak için her türlü adımı atma hakkına sahip. UMH'nin, öncelikli görevi sivilleri bazı dış aktörler tarafından desteklenen bir grup darbecinin acımasız saldırılarından korumaktır."

UMH'nin tartışmasız bir şekilde meşru hükümet olarak uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu vurgulayan Başağa, Arap Birliğinin de Suheyrat Anlaşması temelinde UMH'nin meşruiyetini tanıdığına dikkati çekerek, son toplantıda alınan kararların da bunu ortaya koyduğunu kaydetti.

- "Türkiye ile mutabakat muhtıraları kanunlara dayanarak imzalandı"

Uluslararası arenada, Libya'nın resmi temsilcisi olarak UMH'nin tanındığına dikkati çeken Başağa şunları kaydetti:

"Türkiye ile mutabakat muhtıraları, görünürde UMH'yi tanıyan ancak el altından düşmanı destekleyenler ve bazı devletlerin sağladığı kolaylıklarla bütün milletlerden paralı askerler getirenlerin aksine kanunlara dayanarak ve aleni şekilde imzalandı."

Başağa, açıklamasında ayrıca, "Libya'da aşırılığı, terörü, despotluğu ve zulmü reddeden sivil ve demokratik bir devlet kurmak için yıllardır şehit olanların fedakarlıklarını bir kenara atmayacağız." ifadelerine yer verdi.

- Arap Birliği Libya için toplanmıştı

Mısır yönetiminin çağrısı üzerine, 31 Aralık 2019'da daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği, "Libya topraklarının birlik ve bütünlüğünün korunması, yabancı müdahalenin reddedilmesi, Aralık 2015’te imzalanan Suheyrat Anlaşması çerçevesinde krize siyasi çözüm bulunması" yönünde karar almıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yılbaşı gecesi tecavüz! Yılbaşı gecesi tecavüz!
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştıPolisin 'dur' ihtarına uymadı, yaşı küçük olduğu için kaçmaya çalıştı
Çorum'da şehit ateşi düştüÇorum'da şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Libya Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti!

Libya tezkeresi Meclis'ten geçti!

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonu! 24 saat sürecek

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Aldatan eşinin kıyafetlerini yaktı, sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Eşini yatakta başka kadınla yakalayınca... 'Hepsini yakacağım'

Kayseri'de seyyar satıcı, aracında ölü olarak bulundu

Görür görmez ekiplere haber verdi! İki saat sonra fark edildi

Balat'taki taciz şüphelisi hakkında iddianame düzenlendi

Balat'taki iğrenç olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.