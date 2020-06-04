UMH: Trablus'ta kontrolü sağladık

UMH lideri Serrac bugün Ankara'da Erdoğan ile görüşecek.Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru sayılan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus’un tamamında kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. UMH’ye bağlı askeri birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu da Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Trablus havaalanının General Halife Hafter’e bağlı güçlerin elinden tamamen kurtarıldığını bildirdi. Kanunu ayrıca, Trablus’un güneyinde yer alan Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin de ele geçirildiğini ve söz konusu yerlerde kontrolün tamamen UMH’ye geçtiğini duyurdu.

General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan yapılan açıklamada da, milislerin bölgeden çekilmeye başladığı belirtildi. Hafter güçlerinin sözcüsü, birliklerin Ebu Salim ve Kasr Ben Geşir ilçeleri de dahil olmak üzere Trablus'tan Tarhuna bölgesine kadar çekildiğini duyurdu.

Libya’da ülkenin doğusunu kontrolü altında bulunduran General Halife Hafter, geçtiğimiz yıl Fayiz es Serrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin başkenti Trablus’u ele geçirmek için büyük bir askeri operasyon başlatmıştı. Bu bağlamda son aylarda, Trablus civarında yaşanan çatışmalarda UMH, Türkiye’nin de desteği ile daha önce Hafter güçlerince işgal edilen önemli bölgeleri yeniden kontrolüne geçirmeyi başardı. Son dönemlerde önemli ölçüde mevzi kaybeden General Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Rusya tarafından destekleniyor.