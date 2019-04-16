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"UMH Trablus'ta konumunu koruyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 04:31 | Son Güncelleme

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in saldırı emri verdiği Trablus'un güneyinde konumunu koruduğunu bildirdi

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'un güneyindeki konumunu koruduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı kuvvetlerin geçen iki gün içinde birçok başarılar elde ettiğini söyledi.

Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağının düşürüldüğünü aktaran Kununu, başkentin güneyindeki çatışmalar sonrasında 14 askeri esir aldıklarını ve 15 aracın da ele geçirildiğini belirtti.

Kununu, UMH'ye bağlı operasyon odasının Trablus'a başlatılan hücuma karşı belirlenen planları açıklayacağını vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü dün çatışmalar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e, yaralı sayısının 561'e yükseldiğini bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya ulusal mutabakat hükümeti

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