HABER

UMH uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

UMH uluslararası topluma "sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yaptı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), uluslararası topluma, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin işlediği savaş suçları karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ya bağlı Dışişleri Bakanlığı, Hafter güçlerinin başkent Trablus yakınlarında düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, işlenen bu suçların uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca savaş suçları, insanlığa karşı suçlar hatta terör eylemi düzeyinde olduğu vurgulandı.

Hafter güçlerinin işlediği suçlar ve kasıtlı bombardımanların kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplum ve Afrika Birliği, düzensiz göçmenlerin barındığı merkezi hedef alan Hafter güçlerine ait uçakların kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapılması adına acilen harekete geçmeli."

Uluslararası topluma, Hafter güçlerinin işlediği savaş suçları karşısında sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, UMH'nın bu suçların soruşturulması ve belgelenmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarla irtibata geçtiği kaydedildi.

- Barınma merkezine saldırıda 40'tan fazla kişi yaşamını yitirdi

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbaş'ın kızının nikah şahitliğini yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, Erbaş'ın kızının nikah şahitliğini yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hafter Libya UMH

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İstanbul Valiliği duyurdu: Sınırı aşan işletmelere para cezası verilecek

İstanbul Valiliği’nden flaş uyarı! Para cezası geliyor

Kadınlar tecavüzden yargılanan Hasan B.'nin tahliyesini protesto etti

Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine kadınlardan tepki

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.